«قاعة DJI للتقاضي» في محاكمات عالمية بدبي

أطلق معهد دبي القضائي خلال مشاركته في معرض جيتكس غلوبال 2023، «قاعة DJI للتقاضي» في النسخة الافتراضية للمعهد في الميتافيرس، والمخصّصة لعرض محاكمات متعلّقة بقضايا عالمية كما يستعرض ضمن جناح دبي الرقميّة (منصة رقم 9)؛ مسيرته في التحوّل الرقمي وفي مقدمة ذلك تدشين حضوره في العالم الافتراضي «الميتافيرس» ليكون أول جهة تدريبية تعتمد هذه التقنية المبتكرة في مجال التأهيل والتدريب القضائي على مستوى العالم. كما يسلّط المعهد الضوء على الحلّة الجديدة لموقعه الإلكتروني والذي يشتمل على العديد من الخدمات والمزايا الحديثة مثل إمكانيّة شراء إصدارات المعهد وحجز مرافقه أو قاعاته.

وأكّدت مدير عام معهد دبي القضائي، القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، تبنّي معهد دبي القضائي نهجاً استراتيجياً يتوافق مع رؤية القيادة الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وترسيخ نهجها الثابت نحو التحوّل إلى نموذج عالمي للمدن الذكيّة. وقالت: «نفخر اليوم في معهد دبي القضائي في تسليط الضوء على تجربتنا كمعهد يدعم التميّز العدلي والتنافسية العالمية، وإحداث نقلة نوعيّة في مناهج وأساليب التدريب والتطوير القضائي وفقاً لأحدث المعايير، وذلك من خلال مشاركتنا في هذا الحدث الذي يجمع أبرز الجهات الفاعلة في مجالات الابتكار لاستعراض أحدث التطورّات التقنيّة في شتى القطاعات».

وسيحظى زوّار معرض جيتكس غلوبال 2023 بفرصة الاطلاع عن قُرب على تجربة عمل معهد دبي القضائي في العالم الافتراضي «الميتافيرس» وكيفيّة استخدامها. فيما يعكف المعهد على تعزيز دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل القضاء.