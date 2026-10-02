محمد بن راشد: تطوير العمل القضائي ركيزة أساسية في مسيرة دبي نحو المستقبل

أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، أدى 15 مفتشاً قضائياً في دبي اليمين القانونية، أمس، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص، واحترام القوانين والتشريعات النافذة.

وهنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المفتشين الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم.

وأكد سموه أهمية الدور الذي يضطلع به التفتيش القضائي في دعم كفاءة المنظومة القضائية، وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة وسيادة القانون.

كما أكد سموه أن تطوير العمل القضائي ركيزة أساسية في مسيرة دبي نحو المستقبل، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في كفاءة العمل القضائي وسرعة وفاعلية إنفاذ العدالة.

من جانبهم، أعرب المفتشون القضائيون عن اعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص، والعمل وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وأداء رسالتهم على الوجه الأمثل.

حضر أداء اليمين القانونية النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير محاكم دبي رئيس المحاكم للشؤون الإدارية بالإنابة، الدكتور سيف غانم السويدي، ورئيس محكمة التمييز رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، القاضي عبدالقادر موسى محمد، ورئيس جهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي، المستشار محمد مبارك السبوسي، وأمين عام المجلس القضائي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي.

محمد بن راشد:

• التفتيش القضائي يضطلع بدور مهم في دعم كفاءة المنظومة القضائية، وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة وسيادة القانون.