محمد بن راشد: معرض جيتكس يشبه دبي في شغفها بكل جديد

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا في دورته الـ 43.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "أثناء زيارتي اليوم لمعرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا .. في نسخته الأكبر عبر 43 دورة بمساحة تتجاوز 2.7 مليون قدم مربع وبمشاركة 6000 شركة تقنية و180 ألف متخصص.

وأضاف سموه قائلاً "معرض جيتكس اليوم أصبح مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة والمبرمجين والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها".

واختتم سموه قائلاً "معرض جيتكس يشبه دبي في سرعة نموه حيث نما 40٪ عن دورته السابقة .. ويشبه دبي في احتضانه لأفضل العقول من 180 دولة .. ويشبه دبي في شغفها بكل جديد يسهم في تغيير مستقبلنا نحو الأفضل".