تقرير يرصد «واقع المواهب التقنية في دبي»

أعلنت شركة «Integra Seven إنتيجرا سفن»، شركة الاستشارات التي يقع مقرها في إمارة دبي، بالتعاون مع «ومضة»، المنصة المتخصصة لتمكين ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق تقرير حديث تحت عنوان «واقع المواهب التقنية في دبي 2023». ويستعرض التقرير المنظومة التقنية والتكنولوجية في دبي، كاشفاً عن الاستراتيجيات التي تعتمدها شركات التكنولوجيا لجذب المواهب التقنية والمحافظة عليها، إضافة إلى توفير رؤى حول السياسات والتشريعات التي تم تطويرها وتحسينها، والمتعلقة بقطاع التكنولوجيا في الإمارة.