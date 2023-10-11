شركات الطيران تشغّل 3.8 ملايين مقعد إضافي في «دبي الدولي»

تشغّل شركات الطيران في مطار دبي الدولي 3.84 ملايين مقعد إضافي على الرحلات الجوية خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات لمؤسسة «سيريوم» المتخصصة في أبحاث شركات الطيران والمطارات الدولية.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها، وصل إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي، خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري، 14.8 مليون مقعد (29.6 مليون مقعد في اتجاهين) مقابل نحو 12.88 مليون مقعد (25.7 مليون مقعد في اتجاهين) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 15%.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة خلال الربع الرابع من 2023 تخطى مستويات الفترة ذاتها من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 3%، بنحو 500 ألف مقعد إضافي بمعدل مليون مقعد في اتجاهين.

وأكدت مؤسسة مطارات دبي أنها تستعد لفترة استثنائية نشطة حتى نهاية العام الجاري، ولذلك عدّلت توقعاتها لإجمالي أعداد المسافرين للعام الجاري لترتفع من 83.6 مليوناً إلى 85 مليون مسافر.

وتشهد دبي زخماً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الجاري بدعم من الحركة السياحية والتجارية في الإمارة، حيث كشفت شركة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث الفندقية لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم بالفعل حجز ما يقرب من ثلث غرف الفنادق في دبي خلال الأيام الأولى لمؤتمر المناخ ومعرض دبي للطيران، متوقعة أن يستمر هذا الطلب في التزايد مع الاقتراب من انطلاق الحدثين، وسط قيام المزيد من الزوار الدوليين القادمين إلى دبي بحجز أماكن إقامة لهم في الإمارة.

وأوضحت الشركة أن الأحداث الكبرى التي تستضيفها دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلى جانب تزامن هذه الفترة مع الموسم السياحي في الإمارة، سيسهمان في رفع أداء الفنادق إلى مستويات قياسية جديدة، متوقعة أداءً استثنائياً بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب 28» في «مدينة إكسبو دبي» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، فضلاً عن معرض دبي للطيران، المقرر في الفترة ما بين 13 و17 نوفمبر المقبل، إضافة إلى رأس السنة الميلادية.

وكان مطار دبي الدولي شهد انتعاشاً كبيراً في حركة السفر، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت حركة المسافرين خلال هذه الفترة مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، مع استقبال المطار الأكثر ازدحاماً في العالم 41.6 مليون مسافر في النصف الأول.

يشار إلى أن مطار دبي يتصل بـ257 وجهة عبر 91 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول من حول العالم.

ارتفاع متواصل

أظهرت البيانات ارتفاعاً متواصلاً في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي الدولي مع استئناف حركة النقل الجوي في المزيد من الوجهات حول العالم، والتوسعات المتواصلة للناقلات العاملة في المطار، فضلاً عن إضافة المزيد من الرحلات إلى الوجهات القائمة وافتتاح وجهات جديدة.

وكشفت أحدث البيانات لمجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات السفر عن نمو 20% في حجوزات الطيران إلى دبي خلال الربع الرابع من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

• «مطارات دبي» عدّلت توقعاتها لأعداد المسافرين لـ2023 من 83.6 مليوناً إلى 85 مليون مسافر.