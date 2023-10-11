توظيف 360 مواطناً في «الأنصاري للصرافة» خلال 9 أشهر

أعلنت «الأنصاري للخدمات المالية»، توظيف أكثر من 360 من الكوادر الوطنية الإماراتية منذ بداية العام، ما يرفع نسبة القوى العاملة الإماراتية في الشركة إلى 13.3% من إجمالي الموظفين. ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لالتزام المجموعة الراسخ بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور المواهب الإماراتية في القطاع الخاص.

ويشكل التزام المجموعة سياسة التوطين ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتها لتطوير الكفاءات والمهارات ضمن فريق عملها، ويسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لمشاريع الخمسين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، راشد علي الأنصاري: «نحن نؤمن إيماناً راسخاً بإمكانات وقدرات مواهب كوادرنا الوطنية. كما أن التزامنا أجندة التوطين يعكس إيماننا الصادق بأهمية صقل الخبرات المحلية، والإسهام في دعم وتطوير القطاع المالي في الدولة. ويتمتع كل موظف إماراتي في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية بمهارات فريدة تثري ثقافتنا المؤسسية، وتعزز مكانتنا في السوق».

وتقدم المجموعة طيفاً واسعاً من برامج التعليم وتنمية المهارات للمواطنين الإماراتيين، وتتولى الكوادر الوطنية العديد من الأدوار والمسؤوليات ضمن مُختلف أقسام شركات المجموعة. وتتيح هذه البرامج للموظفين اعتماد أسلوب حياة يقوم على التوازن بين الحياة والعمل في بيئة عمل مميّزة، وتمكنهم من تعزيز مهاراتهم والإسهام في نجاح ونمو المجموعة من خلال أكاديمية المجموعة.