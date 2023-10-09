أعلنت «إيمان للتطوير العقاري - Iman Developers»، عن إطلاق «أكسفورد 10» بقيمة 415 مليون درهم. ويعد هذا المشروع العاشر للمطور العقاري، الذي يتطلع إلى إعادة تعريف مفهوم العيش الفاخر في قلب دبي. ويعتبر «أكسفورد 10»، الواقع في مجتمع دائرة قرية جميرا النابض بالحياة، مشروعاً تطويرياً يدمج المعيشة العصرية مع البيئة الطبيعية المحيطة، وذلك من خلال تصميم مستوحى من نمط «زين - Zen» الياباني.

ويضم «أكسفورد 10» نحو 430 وحدة سكنية، كما يوفر مجموعة متنوعة من مساحات المعيشة، بما في ذلك استوديوهات وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم. وتم تصميم تلك المساحات لتجسد فلسفة التصميم «البيوفيلي».

وتراوح أحجام الوحدات السكنية في «أكسفورد 10» بين 400 و2000 قدم مربعة، وتبدأ الأسعار من 650 ألف درهم للاستوديو، إلى 2.2 مليون درهم فأكثر للشقق المكونة من غرفتي نوم، وتضم حوض سباحة خاصاً.