أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يمكن من خلال اتفاقية الصلح التوصل إلى تسوية ودية للمنازعات الإيجارية، بشكل يحفظ كامل الحقوق ويوفر الجهد والوقت، ويُسهم في استرداد نصف رسوم دعوى النزاع.

وتعتبر إدارة الصلح هي الإدارة المختصة باتفاقية الصلح، حيث يكمن دور هذه الإدارة في حل النزاعات الإيجارية بين الأطراف المعنية بشكل ودي من خلال مثول أطراف المنازعات أو من يمثلهم لدى الإدارة، وتنظر في جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمنازعات.