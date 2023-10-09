«الموانئ والجمارك» تستعرض مبادراتها في «جيتكس»

تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في معرض «جيتكس غلوبال» من 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ستعرض أحدث مشروعاتها وحلولها الرقمية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل مبادرة «أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي»، و«مشروع بحر دبي».

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، رئيس فريق معرض «جيتكس»، خليل صقر بن غريب: «نحرص خلال فعاليات المعرض المتنوعة على تبادل أفضل التجارب والممارسات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع استراتيجيتنا في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».