26 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال 7 أشهر

عُقد مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، حيث ناقش المجلس مجموعة من الملفات منها آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وآليات تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفاتها، وكذلك متابعة ما تم تحقيقه من نتائج لحملة أجمل شتاء في العالم.

وقال بن طوق: «بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023، محققة نمواً بنسبة 24% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 15% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

وأكد أن «القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه المستمر في النتائج بمختلف الأنشطة السياحية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة عالمياً».

وأضاف: «تسهم هذه المؤشرات في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية الدولة (نحن الإمارات 2031)».

وأشار بن طوق إلى أن الاجتماع شهد الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية للضيافة، حيث تهدف إلى تعزيز نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي في الدولة وجعله أكثر تنوعاً، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، وخلق المبادرات والبرامج السياحية المتنوعة، وتحفيز التواصل المستمر مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الضيافة.

ويترأس اللجنة الاستشارية للضيافة عبدالله بن طوق المري، وتضم في عضويتها من القطاع الخاص نائب رئيس «جمعية مديرين أصول الضيافة» أميت ناياك، والمدير العام لـ«ذا فيرست جروب» رشاد براجكلي، والمدير العام لـ«وصل للضيافة» عبدالباسط الحاي، والمدير التنفيذي لـ«مجموعة الحمرا» بينوي كوريان، ورئيس شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» خالد أنيب، والمدير التنفيذي لـ«مجموعة أرنكو» فيجي راجهافان، والرئيس التنفيذي لـ«فنادق ومنتجعات ميلينيوم» فهد كاظم.

واستعرض المجلس ما تم تحقيقه من نتائج خلال النسخة الثالثة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، ودورها في تعزيز وتنشيط السياحة داخل دولة الإمارات واستقطاب السياح من حول العالم، للاستمتاع بجمال الشتاء ودعم المشاريع الوطنية السياحية في إمارات الدولة.

وروجت الحملة في نسختها الثالثة لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية في إمارات الدولة كافة، وحققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 20% مقارنة بالنسخة الثانية من الحملة التي بلغت 1.5 مليار درهم، ما يعد امتداداً للنجاح الذي حققته الحملة خلال نسختيها السابقتين، وبما يشكل محفزاً لإطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في ترجمة توجيهات قيادة الإمارات، وتحقيق الرؤى الاستراتيجية المبتكرة لقطاع السياحة. وبحث المجلس الخطة الجديدة لإطلاق النسخة الرابعة من الحملة، والمقرر الإعلان عنها في ديسمبر 2023.

كما ناقش المجلس أيضاً آليات دعم الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي ترتكز على أربعة توجهات رئيسة هي: تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية.

وفي هذا الإطار أكد بن طوق أن الجهود الوطنية مستمرة لتنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، بما يدعم توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة، وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة، ووجهات متنوعة وفريدة، وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.

• 16 مليوناً إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة خلال سبعة أشهر، بنمو 15% وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية.

• معدل الإشغال الفندقي في الدولة ارتفع إلى 75% خلال سبعة أشهر من 2023.

منتدى الشارقة الدولي للسياحة

تناول الاجتماع استعراضاً لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، يتضمن استعداداتها لإطلاق منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر العاشر لعام 2023، في مركز إكسبو الشارقة، والمقرر انعقاده 22 نوفمبر المقبل، حيث يشهد المنتدى مجموعة كبيرة من ورش العمل والمحاضرات والنقاشات الحوارية والجولات السياحية حول مجموعة من المحاور، منها تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والمجتمعات وتطوير تجارب إيجابية للسياح والسكان المحليين، كما تم التطرق إلى مبادرة الموقع الإلكتروني «استدامة الشارقة»، التي تأتي تماشياً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (COP28).