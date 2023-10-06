بيع أغلى شقة فندقية في دبي بقيمة 200 مليون درهم

شهدت دبي اليوم الجمعة، رقماً قياسياً بتسجيل صفقة بيع أغلى شقة فندقية في تاريخ السوق العقاري بالإمارة في منطقة زعبيل الأولى بقيمة 200 مليون درهم، وفقا لما أظهرته بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتقع الشقة في مشروع برج «ون زعبيل» الذي تطوره إثراء دبي، شركة التطوير العقاري وإدارة الأصول المملوكة من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وتبلغ مساحة الشقة الفندقية 3877 مترا مربعا، وبذلك يصل سعر المتر المربع إلى 51 ألفا و579 درهماً.