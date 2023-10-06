محفّزات لتعزيز التحول التكنولوجي في الصناعة الوطنية

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، حزمة محفزات جديدة تهدف إلى دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وتعزيز تحوّلها الرقمي والتكنولوجي. وتشمل حزمة المحفّزات، حلول تمويل للتكنولوجيا المتقدمة، وفرص الحصول على التأشيرة الذهبية، إضافة إلى تقييمات مجانية لنضج التكنولوجيا عبر مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، من خلال شراكة الوزارة مع «ماكس بايت تكنولوجي»، و«شنايدر إلكتريك»، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

ويشكّل المؤشر الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كإحدى مبادرات برنامج التحول التكنولوجي، إطاراً شاملاً لقياس النضج الرقمي واستدامة المصانع.