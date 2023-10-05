تسجيل 13.3 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 9 أشهر

كشفت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل أكثر من 13 ألفاً و350 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بمعدل تسجيل 49 علامة يومياً في ترسيخ لمكانة الإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للتجارة والاستثمار والتصنيع بالمنطقة والعالم في ضوء سهولة ممارسة الأعمال والتسهيلات الجاذبة لأنشطة الشركات.

وذكرت الوزارة في تقرير أصدرته أمس، أن عدد العلامات التجارية المسجلة في سبتمبر الماضي بلغ أكثر من 1377 علامة جديدة، شملت شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى داخل الدولة وفي المناطق الحرة.

ولفتت الوزارة إلى أن العلامات المسجلة الشهر الماضي، شهدت تنوعاً كبيراً، وشملت أكثر من 100 مجال وقطاع للمرة الأولى، منها التكنولوجيا وحلول الشبكات الذكية والحاسب الآلي، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية، فضلاً عن العقارات والإنشاءات والمقاولات والاتصالات والهواتف المتحركة، إلى جانب السياحة والسفر وإدارة الفنادق والبنوك والخدمات المصرفية.

ووفقاً للتقرير، شملت العلامات الجديدة المسجلة، خدمات الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، وخدمات إدارة المنشآت والاستشارات القانونية وإدارة استشارات المخاطر والموارد البشرية وخدمات الصيانة وتنظيم الحفلات والرياضة وغيرها.

يشار إلى أن حزمة المحفزات التي أطلقتها حكومة الإمارات خلال الأشهر الماضية، أسهمت في تعزيز نشاط قطاع العلامات التجارية لتحافظ الدولة على موقعها الريادي، باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر جذباً وتنافسية على مستوى المنطقة.