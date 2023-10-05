وفد أميركي يطلع على مبادرة «الشاحن الأخضر»

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وفداً من القنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية في دبي، وعدداً من ممثلي كبريات شركات السيارات الأميركية، بما في ذلك «جنرال موتورز، وفورد، وتيسلا، وستيلانتس (دودج/كرايسلر)». وتهدف الزيارة إلى تبادل التجارب وأفضل الممارسات حول البنى التحتية لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، والاطلاع على مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها الهيئة عام 2014.

ورحب الطاير بالوفد الأميركي واستعرض مشروعات ومبادرات الهيئة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأوضح الطاير أن مبادرة «الشاحن الأخضر» تدعم استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي، والتي تستهدف خفض الانبعاثات بنحو 30% بحلول عام 2030، كما تدعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.