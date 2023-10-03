تشغيل الوحدة الثانية ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، عن تشغيل الوحدة الثانية من عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميغاواط ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بنظام المنتِج المستقل للطاقة، مشيرة إلى أن استثمارات المرحلة الرابعة تصل إلى 15.78 مليار درهم.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن هذه المرحلة ستوفر الطاقة النظيفة لنحو 320 ألف مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وتعد المرحلة الرابعة (بقدرة 950 ميغاواط) أكبر مشروع في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تنفذها الهيئة بنظام المنتِج المستقل للطاقة، تشكل أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «مع تشغيل الوحدة الثانية بقدرة 200 ميغاواط من عاكسات القطع المكافئ ضمن المرحلة الرابعة، بلغت القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2627 ميغاواط، وارتفعت القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة إلى 15117 ميغاواط».

وأشار الطاير إلى أن «مشروع المرحلة الرابعة من المجمع يندرج ضمن جهود الهيئة لزيادة الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزينها، حيث تعمل على تنفيذ مشروعات أخرى لتخزين الطاقة تشمل مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتا بقدرة 250 ميغاواط، وتصل سعتها التخزينية إلى 1500 ميغاواط/ساعة، ومشروع الهيدروجين الأخضر «لإنتاج وتخزين الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية».