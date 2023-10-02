«كهرباء دبي» شريك رئيس لـ «COP28»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن مشاركتها شريكاً رئيساً للمسار في الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، والتي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «اختيار الهيئة لتكون ركيزة محورية في أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، يُكسب الهيئة مزيداً من الزخم لمواصلة جهودها الدؤوبة لتعزيز تنافسية وريادة دولة الإمارات على مستوى العالم في الميادين كافة، وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني».