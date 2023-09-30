«إيدج» تستحوذ على 50% من «سييات» البرازيلية

أعلنت مجموعة «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، استحواذها على حصة 50% في «سييات»، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة التكنولوجية المتقدمة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه تم التوقيع رسمياً على صفقة الاستحواذ في المقر الرئيس لشركة «سييات» في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج»، فيصل البناي، وعدد من مسؤولي الإدارة العليا في الشركتين.

ويأتي الاستحواذ في أعقاب اتفاقية تعاون وقعتها الشركتان في ريو دي جانيرو خلال أبريل الماضي، وهو جزء من اتفاقية تطوير مشترك لاحقة موقعة بين «إيدج» والبحرية البرازيلية لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة طويلة المدى المضادة للسفن، وذلك في إطار المشروع الوطني للصواريخ المضادة للسفن «MANSUP»، الذي تزوده شركة «سييات» بأنظمة التوجيه والملاحة والتحكم والقياس عن بعد.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، منصور الملا، إن «(إيدج) تلتزم التعاون مع جهات فاعلة ذات أهمية استراتيجية في البرازيل، من خلال الاستثمارات أو الشراكات، بهدف تطوير القدرات الدفاعية المتقدمة والتقنيات الأخرى ذات الصلة».