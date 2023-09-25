تقرير يرصد خطوات فك الرهن العقاري في دبي

أفاد تقرير حديث لموقع «بيوت» بأن هناك إجراءات لفك الرهن العقاري في دبي، ولابد للمتعامل مع دائرة الأراضي والأملاك من معرفتها، إضافة إلى معرفة أهم المستندات المطلوبة لإتمامه.

وأشار التقرير إلى المعلومات الضرورية التي تخص طلب فك رهن عقاري في دبي، والتي يجب أن يكون المهتم بالاستثمار العقاري على دراية بكل منها، موضحاً أن العديد من المواطنين والمقيمين في الدولة يعتمدون على الرهون العقارية لمساعدتهم على شراء العقارات بشكل عام.

إنهاء الرهن

وذكر التقرير أنه في بعض الأحيان قد تصبح هذه الرهون حملاً ثقيلاً على أصحابها، كما يرغب العديد منهم في إنهاء القرض أو الرهن العقاري والتخلص منه، وتتوفر خدمة فك الرهن العقاري في دبي كخيار مناسب لهذه الفئة من الأفراد والجهات.

وأشار إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هي من يشرف على جميع المعاملات العقارية، بما في ذلك كل ما يخص الرهن العقاري من خدمات ومعلومات وإجراءات، ومن هذه الخدمات طلب «فك رهن» الذي يتيح للمتقدم طلب فك الرهن بمختلف أنواعه، مثل رهن حق المنفعة، والرهن العادي، والرهن المبدئي، ورهن التسجيل المبدئي، ورهن المحافظ، على العقارات المملوكة للبنوك ومؤسسات الإسكان للمواطنين.

أمناء التسجيل

وحدد التقرير أنه يجب على الأفراد والجهات الراغبين في فك أي نوع من أنواع الرهن العقاري في دبي، سواء كان ذلك الرهن المتبوع بعملية بيع، أو رهن حق المنفعة، أو الرهن المبدئي، أو رهن التسجيل المبدئي، أو رهن المحافظ، أو الرهن المتبوع بإجراء، زيارة أحد مكاتب أمناء التسجيل لتقديم طلب فك رهن عقاري في «أراضي دبي».

وتعتمد الوثائق والأوراق المطلوبة للتقديم على طلب فك الرهن العقاري في دبي، على الجهة التي سيتم من خلالها فك الرهن. فعلى سبيل المثال (طلب فك رهن عقاري في دبي عن طريق البنك)، تكون إجراءاته فقط عبر موقع دائرة الأراضي والأملاك، باستخدام نظام الرهن الإلكتروني المتاح في البنوك، وتشتمل الوثائق المطلوبة لهذا الإجراء على الهوية الإماراتية للمالك. أما لطلب فك رهن عقاري في دبي عبر مكاتب أمناء التسجيل، فيمكن اتباع إجراءات محددة لفك أنواع الرهون العقارية الأخرى بخلاف الرهن العادي، وتشمل الوثائق المطلوبة لهذا الطلب الهوية الإماراتية للمالك، وخطاباً من البنك بفك الرهن.

مدة تقديم الطلب

وتستغرق خدمة طلب فك رهن من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وقتاً يراوح بين 10 و15 دقيقة، حيث تتصف إجراءات فك الرهن العقاري في دبي بالسهولة عموماً، إذ تمر بخطوات واضحة وبسيطة اعتماداً على قناة أو وسيلة تقديم الخدمة، سواء كان ذلك من خلال النظام الإلكتروني أو عبر مراكز الخدمة.

تحضير متطلبات فك الرهن

وتشمل إجراءات طلب فك رهن عقاري في دبي - عن طريق البنك وفق النظام الإلكتروني - قيام المتعامل بتحضير متطلبات فك الرهن مع البنك، ثم يقوم موظف البنك بإدخال كل الوثائق والأوراق المطلوبة عبر نظام الرهن الإلكتروني، ويتم التدقيق على المعاملة من قبل مدقق البنك (إدخال جميع المستندات المطلوبة عبر الخزينة الرقمية). وبعد ذلك تُرسل المعاملة إلى دائرة الأراضي للتدقيق عليها وخصم رسوم الدائرة من حساب البنك، ويتم توصيل النتائج إلى المتعامل عبر البريد الإلكتروني.

مكاتب أمناء العقارات

وبحسب التقرير يقوم المتعامل في هذه الحالة، بزيارة أحد مراكز الخدمة المتمثلة في مكاتب أمين التسجيل العقاري، ثم يقدم المتعامل الأوراق والوثائق المطلوبة للموظف، ويتم التأكد من عدم وجود أي نقص فيها (إدخال جميع المستندات المطلوبة من خلال الخزينة الرقمية)، ويتم إدخال بيانات المعاملة في النظام من قبل الموظف والتدقيق عليها، ويسدد المتعامل الرسوم ويحصل على إيصال بعملية الدفع، وتُرسل له المخرجات عبر البريد الإلكتروني.

وتابع التقرير أنه بعد الانتهاء من إجراءات طلب فك رهن عقاري في دبي ودفع الرسوم، فإن المتعامل سيحصل على شهادة ملكية حق المنفعة، أو شهاد تسجيل بيع مبدئي (عقودي)، أو شهادة بيان، أو شهادة ملكية وخطاب فك الرهن، وتختلف المخرجات حسب ما أراد المتعامل استصداره.