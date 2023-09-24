«أدنوك للتوزيع» تفتتح 3 محطات بعلامتها التجارية في مصر

أعلنت «أدنوك للتوزيع»، أمس، افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لـ«أدنوك» في مصر تقع في مناطق رئيسة واستراتيجية في القاهرة الكبرى، حيث تقدم المحطات مجموعة متكاملة من خدمات العناية بالسيارات للمجتمعات المحلية.

وتخطط الشركة لافتتاح ست محطات خدمة أخرى بعلامتها التجارية «أدنوك» في جميع أنحاء مصر في نهاية عام 2023. ويأتي ذلك في أعقاب استحواذها في بداية هذا العام على حصة 50% من أعمال شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر».

ويشمل المشروع المشترك محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات تضمّ أكثر من 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة، وما يزيد على 100 متجر للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسل السيارات، وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات، وعمليات زيوت التشحيم.

ويعد توسع «أدنوك للتوزيع» في مصر خطوة مهمة جديدة في إطار تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع دولياً. ووفقاً لاستراتيجيتها للنمو الذكي، فقد افتتحت الشركة أولى محطاتها خارج دولة الإمارات في المملكة العربية السعودية عام 2018. وإضافة إلى ذلك، تسهم منتجات زيوت «أدنوك فويجر» في توسيع نطاق وجود «أدنوك للتوزيع» على المستوى الدولي، من خلال تصديرها إلى 32 دولة حول العالم (كما في 30 يونيو 2023).

التوسع الدولي

قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، المهندس بدر سعيد اللمكي: «يمثل اليوم علامة بارزة مهمة في رحلتنا للتوسع الدولي، حيث نطلق محطات خدمة أدنوك في مصر، تعزيزاً لرؤيتنا في أن نصبح مزوّداً إقليمياً رائداً لحلول التنقل. وباعتبارنا شركة تركز على المستقبل، فإننا نواصل اتخاذ خطوات جريئة لتلبية احتياجات عملائنا، ونتطلع إلى تقديم مزيد من خدماتنا المبتكرة والمدعومة رقمياً للسوق المصرية، واستكشاف مزيد من الفرص لتنمية محفظتنا».