المنتدى العربي للطاقة المتجددة يدعو إلى تشكيل تكتل اقتصادي عربي

أكد المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ضرورة وجود تكتل اقتصادي عربي، لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والزراعة ومكافحة التصحر والتصدي لظاهرة التغيّر المناخي، وأهمية توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة باستراتيجية موحدة، وإيجاد فرص عمل خضراء للشباب، وضرورة تركيز الجامعات العربية على التخصصات التقنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الطاقة والسيارات الكهربائية. وأوصى المنتدى، بضرورة تركيز الدول العربية على توطين صناعة الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، والانتقال من مرحلة الاستهلاك الى الصناعة والاستثمار، والإسهام في الخارطة العالمية لمستقبل وعصر الطاقة الجديد، الذي يعتمد على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.