افتتاح 28 وجهة دولية جديدة عبر «دبي الدولي» خلال 6 أشهر

افتتحت شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي 28 وجهة دولية جديدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الوجهات من 229 وجهة بنهاية ديسمبر 2022 إلى 257 وجهة بنهاية يونيو 2023، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة مطارات دبي.

واستقطب المطار الأكبر في العالم، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، ثلاث شركات طيران دولية جديدة خلال النصف الأول، ليرتفع إجمالي عدد الناقلات الجوية من 88 شركة إلى 91 شركة بنهاية يونيو 2023.

ووفر «دبي الدولي» رحلات مباشرة إلى خمس دول جديدة ليرتفع إجمالي عدد الدول التي يخدمها المطار من 99 دولة إلى 104 دول.

مكاسب

وعزز مطار دبي الدولي من مكاسبه خلال النصف الأول من العام الجاري، مضيفاً 13.7 مليون مسافر إلى رصيده، إذ ارتفع إجمالي أعداد المسافرين من 29.7 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2022، ليصل إلى 41.6 مليوناً في النصف الأول من العام الجاري.

كما شهد المطار خلال النصف الأول من العام الجاري انتعاشاً كبيراً في حركة السفر، حيث تجاوزت حركة المسافرين خلال تلك الفترة مستويات ما قبل «الجائحة» في عام 2019.

انطلاقة قوية

وذكرت مؤسسة مطارات دبي، أن النصف الثاني من العام الجاري، شهد انطلاقة قوية مع ارتفاع حركة المسافرين خلال شهر يوليو، والتي تزامنت مع فترة الذروة لموسم العودة إلى المدارس في أواخر أغسطس، مشيرة إلى أنها تستعد لفترة استثنائية نشطة حتى نهاية العام.

وأفادت المؤسسة بأنه بناءً على النتائج القوية خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد لجأت إلى تعديل توقعاتها للعام لترتفع من 83.6 مليون إلى 85 مليون متوقع، أي أقل بنسبة 1.6% فقط عن حركة المسافرين السنوية المُسجّلة عبر مطار دبي الدولي عام 2019.

وأعربت مؤسسة مطارات دبي عن تفاؤلها إزاء مستويات الطلب على السفر خلال الفترة المتبقية من العام، متوقعة أن يسجل موسم الشتاء أرقاماً قياسية في أعداد المسافرين.

سعة إضافية

وبحسب بيانات مؤسسة «سيريوم»، المتخصصة في أبحاث شركات الطيران والمطارات الدولية، فإن شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي أضافت أكثر من 2.55 مليون مقعد مجدول إضافي على الرحلات المغادرة نحو (5.1 ملايين في الاتجاهين) خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ووفقاً لبيانات المؤسسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن إجمالي المقاعد المجدولة للناقلات الجوية في «دبي الدولي» ارتفع إلى أكثر من 14.55 مليون مقعد على الرحلات المغادرة (أكثر من 29 مليون مقعد في الاتجاهين) خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 11.9 مليون مقعد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نحو (23.8 مليون مقعد مجدول في الاتجاهين).

ارتفاع متواصل

سجل مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، نمواً بنسبة 21% في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتظهر البيانات ارتفاعاً متواصلاً في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي الدولي، مع استئناف حركة النقل الجوي في مزيد من الوجهات حول العالم والتوسعات المتواصلة للناقلات العاملة في المطار، فضلاً عن إضافة مزيد من الرحلات إلى الوجهات القائمة وافتتاح وجهات جديدة.