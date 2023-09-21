2.8 مليون مسافر عبر مطار الشارقة خلال شهرين

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن خدمة أكثر من 2.8 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، وذلك عبر تسجيل نحو 17.7 ألف حركة جوية عبر المطار من 30 دولة.

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن العاصمة القطرية الدوحة استحوذت على النصيب الأكبر من عدد المسافرين، حيث تم تسجيل 124 ألف مسافر من وإلى مطار الشارقة، تليها في الترتيب كل من دكا عاصمة بنغلاديش، والقاهرة، ومدينة تريفاندروم في الهند، والعاصمة الأردنية عمّان.

وقال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، إن «تسجيل المطار أكثر من 2.8 مليون مسافر خلال شهرين، يؤكد توجهاتنا الاستراتيجية نحو تعزيز مكانتنا العالمية وجهة سفر مميزة، وعملنا المستمر لتحقيق الريادة وتقديم تجربة سفر فريدة وآمنة تعكس الاستدامة والابتكار في جميع جوانب عملنا».

وأضاف: «نؤكد على التزام الهيئة بتطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية، بما في ذلك خطط التوسعة التي سترفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 20 مليون مسافر بحلول عام 2026، وذلك لتلبية ارتفاع أعداد المسافرين والرحلات الجوية وتحقيق رؤيتنا بأن يكون مطار الشارقة من أفضل خمسة مطارات إقليمياً».

يشار إلى أن هيئة مطار الشارقة الدولي أطلقت مجموعة من الحملات خلال موسم الإجازات والصيف، منها حملة «الصيف في مطار الشارقة» وحملة «العودة إلى المدارس»، بهدف توفير تجربة سفر مميزة للمسافرين من مختلف الأعمار.