«أبوظبي الإسلامي» يرفع نسبة التوطين إلى 45%

قالت الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية للمجموعة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، بشرى الشحي، إن «المصرف نجح في رفع نسبة التوطين إلى نحو 45%، حيث يقدم المصرف مجموعة من البرامج التطويرية المصممة بالشراكة مع جامعات ومعاهد عالمية، تساعد الموظفين المواطنين على تطوير واكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم لتولي المناصب الإدارية المختلفة، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين، مثل معهد الإمارات المالي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين».

وأكدت الشحي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة يُعدّ من المقاييس المهمة لنجاح جهود التوطين، مشيرة إلى أن المصرف وظّف خلال العام الماضي 345 مواطناً إماراتياً في مجموعة من المناصب، بما فيها المناصب الإدارية العليا.