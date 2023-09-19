"فلاي دبي" تنقل 4 ملايين مسافر صيف العام الجاري بنمو 30%

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" غيث الغيث أن الشركة نقلت أكثر من 4 ملايين مسافر خلال صيف العام الجاري بنسبة نمو بلغت 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

وأضاف الغيث، خلال لقاء إعلامي في دبي اليوم، أن الناقلة شغلت أكثر من 32400 رحلة هذا الصيف، بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي.

وذكر أن إشغال المقاعد خلال هذه الفترة بلغ 75% طوال فصل الصيف؛ لافتا إلى أن الشركة تشغل رحلاتها إلى 85 وجهة دولية من المبنى رقم 2 بمطار دبي و 33 وجهة من المبنى 3؛ وتخدم اليوم أكثر من 120 وجهة في 52 دولة

وقال الغيث: أطلقت فلاي دبي 20 وجهة جديدة هذا العام شملت كرابي وباتايا وميلانو وسانت بطرسبرغ واولبيا، ونيوم، اضافة الى الوجهات الموسمية.

وبين أن عدد العاملين في فلاي دبي وصل إلى 5300 موظف بنمو 14% عن العام الماضي، وانضم أكثر من 800 موظف إلى فلاي دبي خلال هذا العام.

وأوضح أن فلاي دبي تشغل أسطولًا يضم 78 طائرة من طراز بوينغ 737، منها 29 طائرة من الجيل الجديد، و46 طائرة ماكس 8 و طائرات ماكس 9 .

وقال: تسلمت الناقلة 7 طائرات جديدة منذ بداية العام الجاري.