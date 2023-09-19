«بيوت» يرصد مناطق استئجار الفلل في دبي بحسب المساحة

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت» العقاري، أسعار استئجار الفلل في دبي سنوياً، بحسب القدم المربعة والمناطق الأكثر طلباً للإيجار وفقاً لعمليات البحث على الموقع.

وأفاد التقرير بأن المساحة الإجمالية تعد العامل الأكثر حسماً عندما يتعلق الأمر باستئجار فيلا في دبي، إذ تتجه العائلات الصغيرة لاستئجار فلل صغيرة أو متوسطة تناسبها.

ورصد مؤشر استئجار الفلل المساحات التي يبحث عنها المستأجرون، بدءاً من 3000 قدم مربعة للفلل الصغيرة، وبين 3001 و6000 قدم مربعة للفلل متوسطة المساحة، وصولاً إلى ما يزيد على 6001 قدم مربعة للفلل الكبيرة.

وبحسب تقرير«بيوت»، تعتبر منطقتا «مردف» و«دبي الجنوب» ومجمع «داماك هيلز 2» من بين أفضل المناطق والمجمعات لاستئجار فلل بمساحات تقل عن 3000 قدم مربعة، إذ توفر منطقة «مردف» فللاً مناسبة للعائلات بمتوسط إيجاري يبلغ 110 آلاف درهم سنوياً.

أما مجمع «داماك هيلز 2» في منطقة «دبي لاند»، ويقع على بعد 20 دقيقة من شارع أم سقيم، فيوفر العديد من الفلل للإيجار بمساحة تقل عن 3000 قدم مربعة، بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 86 ألف درهم، وهو الأقل ضمن القائمة.

بدورها، تتميز منطقة «دبي الجنوب» بكونها محط أنظار المستأجرين والمستثمرين والمشترين على حد سواء، لما توفره من مزايا خاصة عدة، مثل استضافة الفعاليات العالمية، وتوفيرها لمجموعة كبيرة من المرافق الخدمية والترفيهية. وتكثر خيارات الفلل في المنطقة ضمن مساحة تقل عن 3000 قدم مربعة، بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 102 ألف درهم.

كما حازت منطقة «مردف» مجدداً المركز الأول بين أفضل مناطق استئجار الفلل في دبي للمساحات المتوسطة التي تراوح بين 3001 و6000 قدم مربعة، تليها منطقة «جميرا»، ثم منطقة «دبي هيلز استيت».

ويبلغ متوسط إيجار الفلل في «مردف» نحو 129 ألف درهم سنوياً، وفي منطقة «جميرا» التي تعد واحدة من أكثر المناطق السكنية إقبالاً لموقعها على طول ساحل دبي، 373 ألف درهم، وفي «دبي هيلز استيت» 367 ألف درهم سنوياً.

أما أفضل مناطق استئجار الفلل في دبي بمساحات تزيد على 6001 قدم مربعة، فقد نالت منطقة «البرشاء» المركز الأول، تليها «نخلة جميرا»، ثم «مردف».

وبحسب «بيوت»، تعد «البرشاء» واحدة من المناطق السكنية الرئيسة النابضة بالحياة، وأصبحت وجهة تجارية وسكنية تضم العديد من خيارات السكن بأسعار معقولة، كما أصبحت من المناطق المكتفية ذاتياً في دبي.

وتوفر المنطقة العديد من خيارات الفلل للإيجار بمساحات تزيد على 6001 قدم مربعة، وبمتوسط إيجار سنوي يبلغ 409 آلاف درهم.

من جهتها، تعد «نخلة جميرا» أكبر جزيرة اصطناعية في العالم، وأصبحت معلماً بارزاً يلفت الأنظار، ويمكن العثور على فلل للإيجار فيها بمساحات كبيرة بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 1.55 مليون درهم، وهو الأعلى ضمن القائمة.

أما منطقة «مردف»، فقد حجزت أيضاً مرتبة لها في جزئية الفلل كبيرة المساحة، في دلالة على التنوع العقاري في المنطقة، ولذلك فهي توفر فللاً للإيجار بمساحات تزيد على 6001 قدم مربعة وبمتوسط إيجار سنوي يصل إلى 164 ألف درهم.