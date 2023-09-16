«ديوا» تقدم 190 ألف ساعة تدريبية لموظفيها

قدّمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أكثر من 190 ألف ساعة تدريبية لموظفيها خلال النصف الأول من العام الجاري، تضمنت 13 ألفاً و873 مشاركة من الموظفين في جميع قطاعات الهيئة. وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن الدورات التدريبية التي اجتازها موظفوها، شملت العديد من الموضوعات المتنوعة، بما في ذلك دورات تطويرية في إدارة المشروعات، والتخطيط، والاستراتيجية، والعمل الجماعي، والإبداع والابتكار، والتميز وغيرها؛ فضلاً عن دورات فنية تخصصية في مجالات متنوعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأمن المعلومات.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، حرص الهيئة على الاستثمار في موظفيها، الذين تعتبرهم الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح والتميز.