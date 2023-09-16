1.9 مليار درهم الإنفاق على تحميل واشتراكات الإعلام الرقمي في 2022

بلغ حجم الإنفاق على تحميل واشتراكات الإعلام الرقمي في الدولة ملياراً و902 مليون درهم، خلال العام الماضي، وذلك بحسب تقرير «الإمارات الرقمية 2023.. حقائق وأرقام»، الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأظهر التقرير أن ألعاب الفيديو حلت بالمرتبة الأولى من حيث حجم الإنفاق بقيمة 1.05 مليار درهم، تلتها مقاطع الفيديو (حسب الطلب) بقيمة 592.7 مليون درهم، ثم النشر الرقمي بقيمة 132.16 مليون درهم، وأخيراً الموسيقى الرقمية بقيمة 125.8 مليون درهم.

ووفقاً للمعطيات والأرقام الصادرة في التقرير فإن الإعلام الرقمي في الإمارات يسير في نسق تصاعدي، مستفيداً من البنية التحتية الرائدة لقطاع الاتصالات في الدولة التي تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل، الأمر الذي سهّل وصولها إلى المركز الأول عالمياً في استخدام الإنترنت.

وتعكس مؤشرات الإعلام الرقمي في دولة الإمارات قوة حضوره وتعاظم تأثيره في الرأي العام، حيث أظهر التقرير نمو سوق الإعلان الرقمي بنسبة 12.1% ليصل إلى 3.72 مليارات درهم خلال عام 2022، مقارنة بنحو 3.319 مليارات درهم في عام 2021. وأكد التقرير أن دولة الإمارات باتت تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في التناغم الرقمي بين كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأفراد المجتمع على حد سواء.

ونوه التقرير بمستوى النضج الرقمي الذي يمتاز به المستخدمون ومقدمو الخدمات في دولة الإمارات، الأمر الذي يجعلها بمثابة بيئة رقمية متكاملة ومهيأة لتحقيق القفزات نحو المزيد من الريادة والتفوق.

يشار إلى أن الإمارات أطلقت في أبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% عام 2022 إلى 19.4% خلال السنوات الـ10 المقبلة، وأن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.