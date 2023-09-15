«طيران الإمارات» توسع خدمة الطلب المسبق للوجبات على الطائرة

أعلنت شركة طيران الإمارات، توسيع خدمة الطلب المسبق للوجبات على متن الطائرة، وتوفيرها على الرحلات من وإلى العديد من الوجهات الأوروبية وغيرها.

وذكرت الناقلة في بيان أمس، أن هذه المبادرة تأتي بعد الإطلاق الناجح لهذه الخدمة على خطوط المملكة المتحدة، والردود الإيجابية من المسافرين.

وأوضحت أن المدن الأوروبية التي أصبح مسافروها يتمتعون الآن بهذه الخدمة، تشمل: وارسو وفينيسيا وروما وبولونيا وبراغ وفيينا وموسكو وإسطنبول ودبلن وهامبورغ وسانت بطرسبرغ وبروكسل ومدريد، إضافة إلى سيشيل وموريشيوس.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها ستواصل تعميم هذه المبادرة عبر مزيد من خطوطها العالمية في الأشهر المقبلة.

وتتيح الخدمة الجديدة للمسافرين في درجة الأعمال اختيار الطبق الرئيس مسبقاً، قبل 14 يوماً وحتى 24 ساعة من موعد رحلتهم، ما يضمن حصولهم على خيارهم المفضل ويساعد على الحد من هدر الطعام.

ويستخدم أفراد طاقم الطائرة تطبيقاً خاصاً على أجهزتهم المحمولة للاطلاع على طلبات الوجبات، وتزويد الركاب باختياراتهم من الأطباق الرئيسة.