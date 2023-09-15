أحمد بن سعيد: «دبي للطيران» يقدم تجربة ذات مستوى عالمي

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس اللجنة العليا لمعرض دبي للطيران، الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023، لبحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية، تمهيداً لانطلاق فعاليات معرض دبي للطيران بدورته الـ18 خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.

وقال سموه في تغريدة على منصة «X» (تويتر سابقاً): «مع بدء العد التنازلي لانطلاق معرض دبي للطيران 2023، بدأت اللجنة المنظِّمة العليا والشركاء الاستراتيجيون تكثيف الاستعدادات، ونحن على ثقة تامة، بفضل التنسيق السلس بين هيئات الطيران والجهات الحكومية في الدولة، أن المعرض سيقدم مجدّداً تجربة ذات مستوى عالمي لجميع المشاركين في هذا الملتقى العالمي للاعبين في صناعة الطيران والفضاء للتواصل وكشف النقاب عن المنتجات الرائدة في الصناعة»، مضيفاً سموه: «نحن جميعاً في انتظار حدثٍ متميّز».

وتمّ خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والإجراءات والتحضيرات التنظيمية للمعرض، حيث نوّه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بكفاءتها، ووجّه الشكر والتقدير للجهات المعنية، على جهودها القيمة التي تهدف إلى تعزيز مكانة هذا الحدث الرائد كواحد من أبرز الأحداث المنتظرة في تقويم الطيران الدولي، خاصةً ببروز قطاع الفضاء في فعاليات الدورة الـ18 منه باعتباره عنصراً رئيساً لنمو مستقبل الدول وقطاع الطيران بشكل عام.