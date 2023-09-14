الإمارات تستضيف منتدى «الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات»

انطلقت في دبي أمس، أعمال «المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية»، أو ما يعرف بـ«الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات»، لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «BEPS» وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي GloBE، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالمعايير الضريبية الدولية.

وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «تتبنّى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها». وأضاف: «نواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، للمساهمة في الارتقاء المستمر بالبيئة الاقتصادية العالمية، حيث انضمت دولة الإمارات في عام 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج BEPS، كما بدأت في الأول من يونيو 2023 فرض ضريبة اتحادية على الشركات بنسبة 9%».