«Bentley Flying Spur Hybrid» متوافرة في الإمارات بنسخة هجينة جديدة

قامت «Bentley Motors»، بطرح سيارة «Flying Spur Hybrid» الهجينة في سوق دولة الإمارات، ويرتكز هذا الأمر على نجاح الجيل الثالث من «Flying Spur»، مع استخدام نظام توليد حركة ثالث مبتكر جداً لتوفير سيارة «Bentley» الأكثر رفقاً بالبيئة حتى اليوم.

وأصبحت الإضافة الأحدث إلى مجموعة «Bentley» الهجينة الجديدة متوافرة الآن في الإمارات، وهي تؤكد أن التحول الهجين لا يساوم أبداً على الفخامة أو الأداء، مع ما تجمعه بشكل غير ظاهر بين محرك الاحتراق الداخلي والمولد الكهربائي.

ويحوي نظام توليد الحركة الجديد محرّك الوقود نوع V6 سعة 2.9 لتر مع مولد كهربائي متطوّر، ما ينتج قوة تبلغ 536 حصاناً، وذلك أكثر من سيارة «Flying Spur V8»، و750 نيوتن/متر (553 رطل/قدم) من العزم، بإضافة 95 حصاناً مقارنة بـ«Bentayga Hybrid». بدوره، ينتج المولد الكهربائي المتطوّر ما يصل إلى 134 حصاناً، و400 نيوتن/متر (295 رطل/قدم) من العزم، بحيث يتم توفير العزم الكامل بشكل فوري لتمكين التسارُع الصامت من وضعية التوقف التام. أما الاستجابة السريعة للعزم فتقلل للحد الأدنى أي تأخر محسوس يرتبط عادة بالشاحن التوربيني.

وهذا النظام المزدوج لتوليد الحركة يدفع «Flying Spur Hybrid» من صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة، بغضون 4.3 ثوان (Flying Spur V8:4.0 ثوان)، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 284 كيلومتراً/ساعة. وتُعدّ هذه سيارة «Bentley» الأكثر فاعلية على الإطلاق، حيث تتمتع بقدرة قطع أكثر من 700 كيلومتر عند التزود كاملاً بالوقود.

ويتم تزويد «Flying Spur Hybrid» بكل الأسلاك المطلوبة المتوافقة مع مواصفات السوق، بحيث تسهل عملية شحن السيارة في المنزل، أو عبر نقاط الشحن الصناعية في مكان العمل أو مواقف السيارات العامة. وإضافة إلى التجهيزات القياسية، يستطيع العملاء اختيار علبة حائط متوافرة تحمل علامة «Bentley» التجارية وتأتي مع السيارة.

وتعليقاً على هذا، قال المدير العام لقسم السيارات الفاخرة في «الحبتور للسيارات»، جوزيف طيّار: «بتصميمها الخالد، تؤكد (Flying Spur Hybrid ) التزام (Bentley) بالابتكار والاستدامة دون التنازل عن جاذبيتها الفاخرة. وبينما نحتفل فخرا بمرور 40 عاماً على إنشاء (Bentley) في دولة الإمارات، يسرنا في (Bentley الإمارات) أن نحتفل بهذا الإطلاق المتميز بتقديم تجربة قيادة مثيرة تلبي توقعات عملائنا الفريدة. كما نفخر أيضاً بالحفاظ على مجموعة متميزة من السيارات الفاخرة، مقدمين تجسيداً لا مثيل له من الأناقة والرقي في دولة الإمارات».

يذكر أنه يتم تصنيع كل سيارات (Flying Spur) في مقر (Bentley) الموجود في كرو بالمملكة المتحدة، وهو أول مصنع في العالم محايد كربونياً لإنتاج السيارات الفخمة.