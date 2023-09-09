غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً جديداً في ميلانو

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً تمثيلياً جديداً في مدينة ميلانو الإيطالية لتعزيز حجم النشاط التجاري والاستثماري المتبادل بين دبي وإيطاليا.

ويُعد مكتب ميلانو، ثاني مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في أوروبا بعد افتتاح مكتبها أخيراً في لندن، وبافتتاحه يصل إجمالي عدد المكاتب الخارجية للغرفة إلى 23 مكتباً حول العالم.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن غرفة دبي العالمية، ستركز من خلال المكتب الجديد على توفير مزيد من الدعم لمجتمع الأعمال الإيطالي، وبناء علاقات قوية مع جميع الأطراف المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومساعدة الشركات الإيطالية على دخول سوق دبي والتوسع منها على المستوى الدولي، إضافة إلى دعم توسّع شركات دبي في السوق الإيطالية ومنها إلى الأسواق الأوروبية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نتوقع أن يسهم المكتب الجديد في تعزيز تجارة دبي غير النفطية مع إيطاليا والأسواق الأوروبية الأخرى، وزيادة الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة».

بدوره، قال القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى إيطاليا، ناصر الخاجة: «يسعدنا أن نشهد الارتقاء بهذه الشراكات إلى آفاق أوسع مع إطلاق مكتب تمثيل غرفة دبي العالمية في ميلانو».