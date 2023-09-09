«تبريد» تطور البنية التحتية لتبريد المناطق في حيدر آباد الهندية

أعلنت شركة «تبريد»، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة إقليم تيلانغانا في الهند، لاستكشاف سبل التطوير والاستثمار في البنية التحتية للتبريد في مدينة حيدر آباد.

وأفادت الشركة في بيان، بأن مراسم التوقيع تمت في دبي، بحضور الرئيس التنفيذي لـ«تبريد»، خالد المرزوقي، ووزير تكنولوجيا المعلومات والصناعات في تيلانغانا، كي تي راما راو.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار رؤية حكومة تيلانغانا الهادفة إلى تحقيق «صفر انبعاثات كربونية» بحلول عام 2047؛ حيث سيتيح تطوير البنية التحتية فرصة لتخفيض ذروة الطلب على الكهرباء المستخدمة في التبريد بأكثر من 200 ميغاواط، الأمر الذي يحدّ من الانبعاثات بمقدار 600 ألف طن سنوياً، أو ما يعادل 18 مليون طن من الانبعاثات على مدى 30 عاماً.