«دبي الرقمية» تحذر من الاحتيال باستخدام «تأكيد الدخول» للتطبيقات

أفادت هيئة دبي الرقمية، بأن بعض الأشخاص تعرضوا خلال الفترة الأخيرة للاحتيال عبر عدد من التطبيقات الرسمية رغم تمتعها بأعلى المعايير الأمنية، جراء موافقة أصحاب الحسابات على إشعار «تأكيد دخول»، استخدمه المحتالون للدخول إلى حسابات المتعاملين الشخصية.

وأوضحت «دبي الرقمية» في بيان تنويهي أصدرته أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه على المتعاملين ضرورة الحذر والانتباه بأنه إذ وصل إشعار يطلب الضغط على زر «تأكيد الدخول» للتطبيق من دون أن يكون صاحب الحساب طلب ذلك فعلاً، فإن عليه أن يرفض الطلب ويضغط زر «الإلغاء» فوراً تجنباً للتعرض إلى احتمالية تسرب المعلومات، أو الوقوع في مصيدة الاحتيال.

وشددت على أهمية عدم مشاركة المتعاملين رمز الدخول لمرة واحدة «أو تي بي»، مع الآخرين، والذي تعتمد عليه بعض التطبيقات الرسمية والمصارف وغيرها من المؤسسات كوسيلة للتأكد والتحقق من أن المتعامل هو صاحب الحساب الأصلي الذي يجري المعاملة عبر التطبيق.