فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى القاهرة

أعلنت فلاي دبي، الناقلة اليوم عن إطلاق رحلاتها إلى القاهرة. تبدأ الرحلات اليومية إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة اعتبارًا من 28 أكتوبر 2023 لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين القاهرة ودبي.

ومع إطلاق الرحلة اليومية إلى القاهرة، ستخدم الناقلة السوق المصري بإجمالي 17 رحلة أسبوعيا، بما في ذلك رحلاتها اليومية إلى مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية. وبذلك توسع الناقلة شبكتها في أفريقيا لتصل إلى 12 وجهة مع اضافة القاهرة ومومباسا في كينيا إلى شبكتها المتنامية.

وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فلاي دبي: "يسعدنا أن نعلن عن بدء خدماتنا إلى القاهرة اعتباراً من شهر أكتوبر. تحرص فلاي دبي دوما على تسهيل حركة التجارة والسياحة بين الدول وتمكين المزيد من الناس من السفر بسهولة. اتوجه بجزيل الشكر الى السلطات المختصة في مصر على دعمها لانطلاق رحلاتنا الى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، ونتطلع إلى تعزيز هذه الخدمات في هذه الوجهة الجديدة خلال السنوات المقبلة.“

يقع مطار سفنكس الدولي على الطريق بين القاهرة والإسكندرية، على بعد خمسة وأربعين كيلومترًا من أهرامات الجيزة. ويخدم المطار الجديد سكان مناطق القاهرة الكبرى وكذلك محافظتي الفيوم وبني سويف. يقع مطار سفنكس الدولي على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من المواقع التاريخية والأثرية الرئيسية ونقطة انطلاق الى منتجعات البحر الأحمر بما في ذلك شرم الشيخ والغردقة.

وقال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "تعد مصر سوقاً مهماً للغاية بالنسبة لفلاي دبي. ستوفر الخدمة اليومية الجديدة لمسافرينا من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول المستقلة المزيد من الخيارات للسفر إلى القاهرة عبر مركز الطيران في دبي. وستكمل رحلاتنا اليومية إلى القاهرة خدماتنا اليومية إلى الإسكندرية وتوفر للمسافرين خيارات أكبر سواء كانوا مسافرين في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية. كما سيحظى المسافرون بمزيد من الراحة وتجربة سفر ممتعة على متن طائرتنا من طراز بوينغ 737 ماكس، والتي من المقرر أن تعمل على هذا المسار لأول مرة. نحن واثقون من أن هذه الوجهة ستحظى بشعبية عالية بين المسافرين ونتطلع إلى تعزيز خدماتنا هناك لتلبية المتزايد.“

عززت فلاي دبي شبكتها المتنامية لتصل اليوم الى اكثر من 115 وجهة في 53 دولة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. وتمتلك لناقلة أسطولاً حديثاً يتألف من 79 طائرة بوينغ 737، مما يوفر للركاب تجربة سفر مريحة وممتعة. يمكن للمسافرين أن يتوقعوا المزيد من المساحة والراحة في درجة الأعمال بالإضافة إلى قوائم طعام مستوحاة من الطراز العالمي وساعات من الترفيه على متن الطائرة.

تفاصيل الرحلات

سيتم تشغيل الرحلات يوميا اعتباراً من 28 أكتوبر 2023 من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار سفنكس الدولي.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى سفنكس من 5,500 درهم وأسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1,250 درهم . فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من سفنكس الى دبي من 32,500 جنيه مصري و أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 9,400 جنيه مصري.

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو من خلال مركز الاتصال في دبي على الرقم 971600544445 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

للحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار ، يرجى زيارة

https://www.flydubai.com/ar/flying-with-us/timetable