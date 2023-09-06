«دبي للسلع المتعددة»: 31 شركة تستعد لشغل مساحات مكتبية في «أبتاون تاور»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، عن استقبال أوائل مستأجري المساحات المكتبية في برج «أبتاون تاور»، لتتزامن هذه الخطوة مع جهود المركز الرامية إلى مواكبة الزيادة المستمرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تواصل تدفقها نحو دبي.

وأفاد المركز بأن 31 شركة تستعد لشغل مساحات مكتبية من الدرجة الأولى في «أبتاون تاور»، تمتد على أكثر من 495 ألف قدم مربعة موزعة عبر 22 طابقاً.

وتشمل قائمة مستأجري المساحات المكتبية الأوائل عدداً من الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك «انفزلاين» و«ويلبريد»، بينما تستعد مجموعة من المؤسسات المرموقة الأخرى مثل المعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA)، وشركة «هيكفيجن» للانتقال إلى مكاتبها في البرج خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما استقبل البرج مجموعة واسعة من متاجر التجزئة والمطاعم، بما في ذلك شركة «أولداي» ومطعم «جونز ذا غروسر». وبحسب «دبي للسلع المتعددة»، يسهم برج «أبتاون تاور» في زيادة القدرة الاستيعابية الإجمالية لمنطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تواصل استقبال أعداد قياسية من الشركات الجديدة من مختلف أسواق العالم.

وبعد نجاحه بتقديم أفضل أداء له على الإطلاق عام 2022 من خلال إضافة 3049 شركة جديدة إلى منطقة الأعمال، سجل المركز أداءً قوياً أيضاً خلال النصف الأول من عام 2023، والذي تمثل باستقطاب 1456 شركة جديدة إلى دبي.

كما يؤكد انضمام نخبة من الشركات والمؤسسات العالمية في قطاع السلع إلى منظومة مركز دبي للسلع المتعددة من خلال افتتاح مقرات لها في برج «أبتاون تاور» على الحضور القوي لدبي وجهة عالمية بارزة لتجارة السلع، لاسيما الماس، والمنتجات الهيدروكربونية، والمعادن، كما يعكس الدور المهم الذي يلعبه المركز في تسهيل التدفقات التجارية للسلع.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يعكس النجاح اللافت الذي حققه برج (أبتاون تاور) في استقطاب مثل هذه الشركات المرموقة، جاذبية البرج على مستوى العالم، والقيمة الكبيرة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة للشركات العالمية».

وأضاف: «يشكل بدء عملية تسليم المساحات المكتبية إلى المستأجرين الجدد علامة فارقة تجسد الانطلاقة القوية لمسيرة نجاح منطقة أبتاون دبي»، لافتاً إلى أن منطقة الأعمال التابعة للمركز تضم أكثر من 23 ألف شركة، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية.