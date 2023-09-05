«الخير كابيتال» تطلق صندوق استثمار إسلامياً بـ 100 مليون دولار في دبي

أعلنت مؤسسة «الخير كابيتال دبي»، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، إطلاق صندوق بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، متوافق مع الشريعة الإسلامية، ومخصص للاستثمار في التقنية وأنظمة الرعاية الصحية.

وتفصيلاً، أفادت مؤسسة «الخير كابيتال دبي»، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، بأن الإمارات تتصدر أسواق المنطقة منذ بداية العام الجاري في إطلاق الصناديق الاستثمارية الجديدة وفقاً للمؤشرات السوقية المرصودة في الإقبال على طرح صناديق استثمارية متباينة مع ارتفاع الطلب بالأسواق على تلك النوعية من الصناديق.

وأشارت، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي عقدته بمركز دبي المالي العالمي، أمس، إلى أن «الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للمؤسسات المالية العالمية لإطلاق الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها، وذلك بدعم زخم نشاطات قطاعات الأعمال المتنوعة التي تشهدها الأسواق المحلية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الخير كابيتال دبي»، نافيد أوراكزاي، إن «(المؤسسة) أطلقت أمس صندوق بقيمة 100 مليون دولار، متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية ومخصص لاستثمارات تقنية وأنظمة قطاعات الرعاية الصحية»، لافتاً إلى أن «الصندوق يواكب نمو الطلب في الإمارات ودبي على مجالات أعمال ومشروعات الرعاية الصحية، ونمو أعداد السائحين لأغراض السياحة الطبية».

وأضاف أن «الإنفاق على مشروعات السياحة العلاجية في منطقة مجلس التعاون الخليجي يصل حالياً لنحو 100 مليار دولار، مع تسجيل نمو سنوي بنسب تصل 6% حتى عام 2027، وفقاً للدراسات السوقية التي رصدتها المؤسسة».

وقال إن «الاستثمار في الرعاية الصحية يشهد نمواً ملحوظاً، مدفوعاً باتساع قاعدة المسنين في المنطقة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وازدياد معدل الإصابة بالأمراض العصرية. وتسبب هذا النمو بتحديات كبيرة، من بينها عدم كفاية البنية التحتية، وارتفاع نسبة تسوية المطالبات الطبية، والقيود على السيولة الناجمة عن دورات رأس المال المتداول الممتدة».

وأشار إلى أنه «وفقاً للبيانات السوقية المرصودة، فإن حجم المطالبات الطبية قيد المعالجة في القطاع الصحي الإماراتي يبلغ حالياً 1.2 مليار دولار».

وأوضح أوراكزاي أن «(الصندوق)، يقدم للمستثمرين هيكل استثماري منخفض التقلبات، ويهدف إلى تحقيق عائد سنوي يراوح ما بين 6 و12%».