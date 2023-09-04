«دبي المالي العالمي» يطرح مشروعاً سكنياً جديداً

أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم، طرح مشروعه السكني الجديد «DIFC Living»، الذي يوفر بوحداته السكنية المتنوعة نمط حياة راق لقاطنيه.

وأفاد المركز في بيان، بأن «DIFC Living» يتيح لقاطنيه وصولاً سهلاً إلى «جيت أفينيو» التي تضم مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة، وعلامات الموضة الشهيرة، والمطاعم المميزة؛ وكذلك قرية البوابة بما تضمه من مطاعم راقية ومعارض فنية شهيرة في الهواء الطلق؛ فضلاً عن حي البوابة وباقته المتنوعة من المقاهي، والمطاعم، والمتاجر، وصالونات التجميل وغيرها من المرافق الأخرى.

وأشار المركز إلى أنه يستهد لصياغة مفهوم جديد للتميز من خلال «DIFC Living»، الذي يرُسي معايير جديدة في عالم العقارات.

