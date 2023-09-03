«ديوا» تنظم 121 دورة توعية لموظفيها حول السلامة المهنية

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، 121 دورة تدريبية وجلسة توعية حول الصحة والسلامة المهنية خلال النصف الأول من العام الجاري، شارك فيها 2233 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

كما نظمت الهيئة العديد من الفعاليات وأنشطة التوعية في مختلف جوانب الصحة والسلامة المهنية، وفقاً لبيان صادر أمس.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة تلتزم بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة، في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية في جميع مشروعاتها وعملياتها.