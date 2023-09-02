انطلاق التخفيضات النهائية الكبرى لـ «مفاجآت صيف دبي»

انطلقت أمس العروض الترويجية والتخفيضات النهائية الكبرى خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من مهرجان «مفاجآت صيف دبي 2023» في العديد من المتاجر المشاركة في مراكز ووجهات التسوق بدبي.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض والفعاليات مع اقتراب موعد انتهاء هذا الحدث الصيفي السنوي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويختتم غداً الأحد. وتشمل العروض تخفيضات كبرى مقدمة من مجموعة من العلامات التجارية الرائدة. وتحظى «مفاجآت صيف دبي» بدعم من الراعي الرئيس بطاقة «ماستركارد راك بنك»، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا» و«السيف».