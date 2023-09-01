خطة لرفع طاقة مطار دبي الدولي باستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث،: إن مطارات دبي تخطط لإجراء تجديدات بقيمة 6 مليارات درهم إلى 10 مليارات درهم في مطار دبي الدولي يتضمن ذلك إجراء تحسينات على مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة لتوسيع طاقة المطار الاستيعابية وتحسين تجربة السفر لضيوف المطار.

وأضاف غريفيث،: "ستعمل هذه الخطط على زيادة سعة المطار على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة حتى يصل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم إلى أقصى طاقته الاستيعابية، وبعد ذلك، ستتوسع العمليات إلى المركز الثاني في دبي – مطار دبي وورلد سنترال (DWC)".

وتابع: "في حين أن مطار دبي الدولي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 118-120 مليون مسافر، فإن مطار دبي ورلد سنترال يتعامل حالياً مع ما يقرب من 26.5 مليون مسافر، مع إمكانية استيعاب 240 مليوناً بعد استكمال المرحلة الثانية من توسعة المطار".

يُذكر أن التقرير السنوي للمجلس العالمي للمطارات كشف أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول بوصفه أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام التاسع على التوالي، بعد أن سجل نمواً بنسبة 127% في أعداد المسافرين ليصل إلى 66 مليون مسافر في 2022.

وشهد "دبي الدولي" خلال النصف الأول من العام الجاري انتعاشاً كبيراً في حركة السفر، حيث تجاوزت حركة المسافرين خلال هذه الفترة مستويات ما قبل جائحة «كوفيدـ19، في عام 2019. واستقبل المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، 41.6 مليون مسافر في النصف الأول.