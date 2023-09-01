مليارا درهم صافي أرباح «الإمارات العالمية للألمنيوم» خلال النصف الأول

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، تحقيق أداء مالي تنافسي في قطاع الألمنيوم خلال النصف الأول من عام 2023، مع تحسن ظروف السوق.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.2 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 7.6 مليارات درهم في النصف الأول من 2022، و4.8 مليارات درهم في النصف الثاني من 2022. وبلغ صافي أرباح «الإمارات العالمية للألمنيوم» ملياري درهم، مقارنة بـ5.9 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2022.

كما بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاع الألمنيوم في الشركة 27%، حيث واصلت الشركة التقدم على نظيراتها على مستوى العالم. وفي ظل ظروف السوق الاستثنائية خلال النصف الأول من عام 2022، بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 41%، فيما بلغ 28% في النصف الثاني من عام 2022.

بدورها بلغت الإيرادات 14.8 مليار درهم، مقارنة بـ18.3 مليار درهم في النصف الأول من 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «نهدف في الشركة إلى تحقيق أداء تنافسي في قطاع الألمنيوم طوال الدورة الاقتصادية، وقد بلغنا هذا الهدف في النصف الأول من عام 2023، حيث حققنا نتائج مالية قوية مع تحسن ظروف السوق من التقلبات الكبيرة على مدار السنوات الأخيرة، ما يعكس مرونة الشركة ونهجها الاستراتيجي».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، زهير الرجراجي: «تمكّنا من تحسين ميزانيتنا العمومية لتحقيق النمو المستقبلي بفضل أدائنا القوي المستمر، وتوفير التكاليف عبر برنامج التحول متعدد السنوات (نجاح)، وتوليد التدفقات النقدية الكبيرة. وإضافة إلى ذلك، نرى فرصاً كبيرة لزيادة إنتاجنا الأولي وتطوير أعمالنا في إعادة التدوير على المدى الطويل، حيث يمكننا الاستفادة من هذه الفرص، بفضل سجلنا الحافل بالتوسع الاستراتيجي وخبرتنا التشغيلية وقوتنا المالية».

وكشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أنها سددت بعض ديونها مقدماً بقيمة 2.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023.