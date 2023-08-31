"أبوظبي التجاري" يؤكد التزامه بتمكين المرأة الإماراتية للمشاركة في ريادة القطاع المصرفي

في يوم المرأة الإماراتية الذي يُصادف 28 أغسطس من كل عام، يحتفي بنك أبوظبي التجاري بإنجازات المرأة الإماراتية والنجاحات الملهمة التي تواصل تحقيقها للمساهمة في رفعة المجتمع والوطن ورفاه أبنائه. ويأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "نتشارك للغد"، وفقاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ليعكس مبادئ التعاون والمشاركة التي تميّز المجتمع الإماراتي وليؤكّد التزام المرأة الإماراتية بدورها الفعال وبالاجتهاد والعمل الجاد لبناء غدٍ أفضل يليق بالأجيال القادمة.

وبهذه المناسبة، قالت عائشة الحلامي، عضو مجلس الإدارة في بنك أبوظبي التجاري: "يجسد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية التقدير الكبير الذي يوليه بنك أبوظبي التجاري لسيدات وبنات الوطن باعتبارهن عنصراً فاعلاً وأساسياً في تطوير وازدهار دولتنا الحبيبة. إن التزام المرأة الإماراتية الراسخ عبر مختلف قطاعات الأعمال والدور المهم الذي تضطلع به في بناء مجتمعنا يؤكد على مكانتها المحورية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نعتز ونفخر بزميلاتنا الإماراتيات وبالأثر البارز الذي يسطّرنه في مسيرة نجاح البنك وتقدّمه، فمن خلال جهودنا المشتركة وتعاوننا في تمكين المرأة الإماراتية لتحقيق الإنجازات وتعزيز إسهاماتها ونجاحاتها عبر جميع القطاعات، فإننا نعزز مساهمتها في رحلة التقدم التي نخوضها معاً".



من جهتها، قالت فاطمة النعيمي، عضو مجلس الإدارة في بنك أبوظبي التجاري: "نفخر في مجموعة بنك أبوظبي التجاري بدعم المرأة الإمارتية على جميع المستويات، وتوفير فرص العمل وتمكينها من خلال البرامج التدريبية المتطورة لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها وبناء مسيرة مهنية ناجحة، بما يعكس إيماننا الراسخ بإمكاناتها الغير محدودة. ويسعى بنك أبوظبي التجاري دوماً إلى توفير البيئة التي من شأنها تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في تحقيق التنمية المستدامة . وبينما نحتفي بهذه المناسبة المهمة، نؤكد مجدداً على التزامنا المستمر بترسيخ دور المرأة الإماراتية وتمكينها بما يضمن تحقيق تطلعاتها وازدهار مسيرتها المهنية. وفي هذا السياق، حظي بنك أبوظبي التجاري بتكريم الجهات الحكومية لتأثيره الاجتماعي الإيجابي من خلال حصوله على (وسام الأثر المجتمعي - الفئة البلاتينية) المقدم من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)".

ويتجاوز عدد الكوادر النسائية الإماراتية في بنك أبوظبي التجاري اليوم 1,400 مواطنة، ما يمثّل حوالي 80% من إجمالي الكفاءات المواطنة في البنك. كما أن متوسط مدة الخدمة في البنك بين الموظفات الإماراتيات يصل إلى ما يزيد على 5 سنوات، الأمر الذي يعكس بيئة العمل المشجعة وفرص التطور العديدة التي يتيحها البنك، إذ تمثل الكفاءات النسائية الإماراتية اليوم 55% من كافة الكوادر الوطنية التي تتقلّد مختلف المناصب الإدارية المتوسطة والعليا في البنك.

كما يفخر بنك أبوظبي التجاري باستراتيجية التوطين التي يعتمدها والتي تواصل استقطاب الكفاءات الوطنية وتقديم الدعم اللازم ليكون لها الدور الأهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية والتزام البنك المتواصل بدعم أجندة التوطين، أصبح بنك أبوظبي التجاري إحدى المؤسسات الجاذبة للكفاءات المواطنة وذلك نتيجةً لبيئة العمل الرائدة التي يوفرها البنك حيث تصدّر قائمة المؤسسات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي وحل بين الشركات الخمسة الأوائل في المنطقة ضمن قائمة "أفضل جهات التوظيف في العالم للعام 2022" التي أصدرتها مجلة "فوربس".