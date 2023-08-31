«طيران الإمارات» تحصل على شهادتي تقييم تعزّزان التزامها بيئياً

عزّزت شركة «طيران الإمارات» التزامها بالممارسات المسؤولة بيئياً، من خلال تحقيق المرحلة الأولى من شهادة تقييم «أياتا» البيئي IEnvA، وشهادة تقييم نموذج التجارة غير القانونية في الحياة البرية.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها نفذت المرحلة الأولى من النطاق الأساسي لنظام الإدارة البيئية الرائد في الصناعة «IEnvA»، الذي يشمل عمليات وأنشطة الطيران، إضافة إلى «نموذج التجارة غير المشروعة في الحياة البرية»، ما يعزز ويدعم التزام «طيران الإمارات» البيئي طويل الأجل بالحفاظ على الحياة البرية والموائل.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للشؤون الدولية: «نحن فخورون بإنجاز المرحلة الأولى من شهادة IEnvA، ما يجسد التزامنا طويل الأجل بمبادرات الاستدامة البيئية المؤثرة، وكذلك بحصولنا على شهادة بشأن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، ما يعزز مكانتنا شركة عالمية رائدة في مكافحة الاتجار في الحياة البرية واستغلالها».

وأضاف: «إننا ملتزمون كذلك بأنظمة إدارة بيئية قوية، وقيادة التغيير الحقيقي ضمن عملياتنا وعبر الصناعة. ويتجلى ذلك في برنامجنا لإعادة التدوير وتشغيل رحلة بوقود طيران مستدام SAF بنسبة 100%».

من جانبها، تقدّمت كبيرة الاقتصاديين في اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ونائب الرئيس الأول للاستدامة، ماري أوينز ثومسون، بالتهنئة لـ«طيران الإمارات» بحصولها على شهادة المرحلة الأولى من نظام IEnvA.

وقالت: «هذا الإنجاز مؤشر واضح على تقدم (طيران الإمارات) نحو الحصول على شهادة IEnvA الكاملة. وستعرف جميع الأطراف ذات الصلة، بما فيها الحكومات والممولون وشركاء الأعمال، أن (طيران الإمارات) لا تفي فقط بالمعايير العالمية وأفضل الممارسات المتعلقة بالاستدامة، ولكنها ملتزمة أيضاً بمواصلة التحسينات للبقاء في طليعة الاستدامة».

وتابعت: «نتطلع إلى العمل مع (طيران الإمارات) لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الحد من الآثار البيئية، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية».

وتُعدّ «طيران الإمارات» رائدة في مكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية واستغلالها، وذلك بهدف حماية الجمال والتنوّع البيولوجي للعالم الطبيعي، ليكون بمثابة مصدر إلهام للسفر الآن وللأجيال المقبلة. والناقلة هي أحد الموقعين المؤسسين لـ«إعلان قصر باكنغهام»، وعضو في فريق عمل «متحدون من أجل الحياة البرية» الذي شكّلته المؤسسة الملكية.

وتنتهج «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، سياسة طويلة الأمد لا تتسامح فيها مع التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، كما تفرض حظراً مشدداً على جوائز الصيد الخاصة بالحيوانات البرية الكبيرة الأربع: (الفيل، ووحيد القرن، والبافالو، والقطط الكبيرة).

وعدا عن موظفيها، فإن تدريب «الإمارات للشحن الجوي» على التوعية بالحياة البرية، يشمل موظفي خدمات الركاب، بما في ذلك طاقم الطائرات، وخدمات المطار وفريق أمن مجموعة الإمارات.

وتؤكد شهادة IEnvA للتجارة غير القانونية في الحياة البرية التزام الناقلة على كل المستويات باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال مدير فريق عمل النقل في منظمة «متحدون من أجل الحياة البرية» إيان كروكشانك: «تواصل (طيران الإمارات)، أحد أوائل الأعضاء في فريق عملنا، إظهار قيادتها القوية في مكافحة الاتجار في الحياة البرية. نهنئ الناقلة على نيلها هذه الشهادة، ونتطلع إلى استمرار التعاون للتصدي للجرائم ضد الحياة البرية في جميع أنحاء العالم».

• «طيران الإمارات» تفرض حظراً مشدداً على جوائز الصيد الخاصة بالفيل ووحيد القرن والبافالو والقطط الكبيرة.