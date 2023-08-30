«إعمار» تبحث زيادة توزيعات الأرباح في 2023

كشف مؤسس «شركة إعمار العقارية» ومنصة التجارة الإلكترونية «نون»، رجل الأعمال محمد العبار، عن مقترح لمجلس إدارة الشركة لبحث زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين عن عام 2023، مؤكداً أن الشركة تعتزم تسليم نحو 45 برجاً جديداً يضم 15 ألف شقة خلال العام الجاري.

وأكد العبار أن برج «خور دبي» في مرحلة إعادة التصميم حالياً، فيما يتوقع أن تبدأ عمليات البناء خلال عام من الآن، مشيراً إلى أنه ليس لدى مجلس إدارة ومساهمي «نون» خطة حالياً لطرح الأسهم وإدراجها في أسواق المال، إلا أنه سينظر بجدية في المستقبل لعملية الإدراج.

اقتصاد تنافسي

وتفصيلاً، قال مؤسس «شركة إعمار العقارية» ومنصة التجارة الإلكترونية «نون»، رجل الأعمال محمد العبار، إن دولة الإمارات تمتلك اقتصاداً تنافسياً متطوراً، وبيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ومثالية للمستثمرين ورجال الأعمال، بفضل عمق الرؤية الاستشرافية للقيادة.

وأضاف العبار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن «القيادة في الدولة وضعت أولوية قصوى تجاه التحسين المستمر لبيئة الأعمال، وبشكل يهدف إلى جذب المستثمرين على مختلف أحجامهم وأنشطتهم وهو ما ساعدنا على تحقيق نمو قوي في شركاتنا مثل (إعمار العقارية) و(نون) و(أمريكانا)».

وذكر أن «الكفاءات والكوادر الوطنية أسهمت بدور كبير في مسيرة التطور والنمو التي تشهدها شركاتنا، وهو ما يدفعنا للعمل على مزيد من البرامج والمبادرات لزيادة معدلات التوطين»، وأعرب العبار عن توقعاته المتفائلة حيال آفاق النمو للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الأرقام المحققة تؤكد متانة الأداء الاقتصادي، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المؤسسات الدولية بفضل السياسات الحكيمة للقيادة.

«إعمار العقارية»

وقال العبار إن «(إعمار العقارية) نجحت خلال النصف الأول من العام الجاري في تسجيل إيرادات بقيمة 12.3 مليار درهم، مع نمو صافي الأرباح بنسبة 15% إلى 4.9 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل النمو القوي للاقتصاد الوطني، والنمو القوي للقطاع العقاري والسياحي، إضافة إلى مبيعات تجارة التجزئة، وزيادة الطلب على المشروعات العقارية في دبي، وهو ما يبرز التفوق التشغيلي للشركة والتدفق النقدي القوي، ويشير إلى نتائج مستقبلية قوية».

كشف العبار أن «المستثمرين في الشركة سيقدمون مقترحاً لمجلس إدارة الشركة لبحث زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين عن عام 2023»، وقال: «ممتنون لمساهمينا على الدعم المستمر، ونسعى إلى تقديم مقترح لمجلس الإدارة لزيادة توزيعات الأرباح في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2022».

وأكد أن لدى «إعمار العقارية» خططاً لمزيد من التوسع في إمارة دبي، إذ تنظر الشركة إلى مواقع جديدة، مشيراً إلى أن «الشركة تعتزم تسليم نحو 45 برجاً جديداً تضم 15 ألف شقة خلال العام الجاري».

وعن آخر التطورات في برج «خور دبي»، قال العبار: «البرج حالياً في مرحلة إعادة التصميم من قبل إحدى الشركات العالمية، بعد اختيارها ضمن منافسة ضمت عدة شركات عالمية، ونسعى خلال الأشهر السبعة إلى الثمانية المقبلة إلى بلورة فكرة جديدة حول المشروع، ونأمل أن تبدأ عمليات البناء خلال عام من الآن».

وأكد أن «مجلس الإدارة يدرس حالياً الفرص والتوسعات الخارجية بعد النجاح المحقق على المدار 28 سنة الماضية»، مشيراً إلى أن «الإمارات هي السوق الأهم للشركة، فضلاً عن وجودها في مصر والهند وتركيا وكذلك بعض المشروعات الصغيرة في دول مثل الأردن، ولبنان، والمغرب، وباكستان». وكشف العبار أن «(إعمار الدولية) سجلت مبيعات عقارية بقيمة 1.2 مليار درهم وعائدات بنحو 1.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بعملياتها في مصر والهند، لاسيما مع ارتفاع مستوى المبيعات والتسليمات بعد انتهاء تداعيات جائحة (كوفيدـ19)».

وذكر العبار أن «(إعمار العقارية) لديها مشروعات ضخمة في مصر، وتتميز بسمعة جيدة من ناحية التنفيذ والتصميم والصيانة»، لافتاً إلى أن «الوقت الحالي يُعد الأفضل للاستثمار في مصر لاسيما أنها تمتلك إمكانيات وفرصاً استثمارية هائلة، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار في مصر».

وأعرب العبار عن تفاؤله حيال آفاق سوق العقارات في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «السوق العقارية في دولة الإمارات ستشهد مزيداً من النمو ولاتزال تبشر بالخير».

منصة «نون»

وتابع مؤسس منصة التجارة الإلكترونية «نون»: «ليس لدى مجلس إدارة ومساهمي (نون) خطة حالياً لطرح الأسهم وإدراجها في أسواق المال»، مشيراً إلى أن «مجلس الإدارة سينظر بجدية في المستقبل لعملية الإدراج، لاسيما أن المنطقة العربية في حاجة إلى شركة تجارة إلكترونية مُدرجة في سوق الأوراق المالية».

وقال: «تركز (نون) حالياً على النمو والتوسع في أسواقها الرئيسة بالإمارات والسعودية ومصر لا سيما في ظل منافسة قوية، ولدينا خطط ومستهدفات للدخول في أسواق أخرى في المستقبل، لكن في الوقت الحالي نحتاج إلى التركيز على أسواقنا الرئيسة لمدة عام للاستحواذ على أكبر حصة فيها».

وكشف أن «(نون) تنظر دائماً إلى فرص الاستحواذ على شركات في المنطقة العربية تتوافق مع طبيعة أعمالها»، لافتاً إلى أن «الشركة تنظر إلى دخولها في مجال السفر لاستكمال مسيرة النمو والتوسع».

«أمريكانا للمطاعم»

وقال العبار، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة «أمريكانا للمطاعم»، إن «الإدراج في سوق الأوراق المالية في أبوظبي والسعودية كان علامة فارقة في تاريخ الشركة بعد نجاحها في تحقيق نمو كبير لتصبح الشركة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان»، متوقعاً أن تفتح الشركة بين 250 و260 مطعماً جديداً بحلول نهاية العام الجاري، مع التركيز على فرص النمو عبر أسواقها الرئيسة لاسيما في الإمارات والسعودية.