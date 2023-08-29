6 أشياء يجب تجنبها عند استئجار مسكن

غالباً ما يقع بعض المستأجرين في مشكلات نتيجة عدم مراعاة اختيار السكن المناسب، لذا يجب عليك تجنب بعض الأشياء عند استئجار مسكن جديد، مثل:

1. تجنب المساحات الصغيرة إذا كنت ستستقر لسنوات عدة في المبنى المختار، فزيادة عدد أفراد الأسرة يعني الحاجة إلى غرف أو مساحات إضافية مستقبلاً.

2. تجنب المباني القديمة، تحوطاً من إخلاء الوحدة السكنية نتيجة انتهاء العمر الافتراضي للمبنى.

3. تجنب الوحدات غير المصممة بشكل جيد، إذ قد يضطر بعض المستأجرين لإخلاء الوحدة السكنية بعد فترة قصيرة من استئجارها، نتيجة عيوب خاصة بتقسيم الوحدة، أو بسبب غياب التهوية الصحية.

4. تجنب البنايات التي تجمع بين «السكني» و«المكتبي»، فحضور الوحدات المكتبية والتجارية يسبب الإزعاج للسكان، فضلاً عن تفاقم أزمة مواقف السيارات واستخدام المصاعد.

5. الابتعاد عن مناطق الأعمال الإنشائية، لأنها ستولد أزمة في حالة استمرار الأعمال الإنشائية فترة طويلة.

6. يجب تجنب الوحدات غير النظامية والشقق المقسمة في بنايات وفلل سكنية، والتي تمثل خطراً حقيقياً عند السكن بها، إذ لا يمكن تجاهل مخاطر ضياع حقوق وأموال المستأجر عند اضطراره لإخلاء الوحدة تنفيذاً للقرارات.