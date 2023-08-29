«أبوظبي الإسلامي» يخفض رسوم الحوالات المالية عبر التطبيق الذكي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تعزيز قدرات تطبيقه الذكي على الهاتف، بإضافة خاصية جديدة تتيح للمتعاملين استخدام الرموز الترويجية على الحوالات المالية الدولية.

وأكد «أبوظبي الإسلامي» أنه أول مصرف في دولة الإمارات يقدم تخفيضات على قيمة رسوم الحوالات المالية باستخدام الرموز الترويجية، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الارتقاء بتطبيقه الذكي إلى حل شامل لجميع أنواع الحوالات المالية.

وأوضح المصرف أنه بعد إضافة هذه الخاصية سجل إقبال نحو 2000 متعامل جديد على استخدام التطبيق الذكي للاستفادة من خاصية تحويل الأموال، فيما يجري العمل حالياً على إدخال المزيد من التحسينات وإضافة خصائص أخرى مثل الحوالات المالية إلى المحافظ الإلكترونية والبطاقات، وتوسيع نطاق خدمة الحوالات المالية الفورية إلى أكثر من 60 دولة، وإضافة أكثر من 80 عملة لإرسال الحوالات المالية إلى أكثر من 200 دولة.