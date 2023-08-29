حملات توعية «كهرباء دبي» ترفع كفاءة الاستهلاك

أثنى متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي على حملات الهيئة التوعوية الهادفة إلى مساعدتهم على فهم نمط استهلاكهم، واتخاذ قرارات ذكية لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه. وأشار المتعاملون إلى أن حملة «اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك»، التي أطلقتها الهيئة، حفزتهم على تبني سلوكات يومية بسيطة للحد من الهدر.

وتضمنت الحملة التي أطلقتها الهيئة في شهر يونيو وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، نشر باقة من النصائح والإرشادات عبر قنوات الهيئة الخارجية، ومواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، لرفع مستوى وعي جميع شرائح المجتمع حول دورهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، والاستفادة من الخدمات والبرامج الرقمية التي توفرها الهيئة لتمكينهم من إدارة استهلاكهم بشكل استباقي.

وأشاد المتعاملون بحرص الهيئة على ترسيخ مساهمتهم البنّاءة في ضمان مستقبل أكثر استدامة، وخفض البصمة الكربونية، من خلال مبادراتها التوعوية وبرامجها المبتكرة.

وأفاد المتعامل، عارف عبدالله أحمد، بأن حملة «اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك» أطلعته على تفاصيل عديدة مفيدة حول معايير السلامة في منزله، خصوصاً قبل السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة.

من جانبه، قال المتعامل، عادل عبدالله حسن السماك، إن تذكير الهيئة الدائم للمتعاملين بضرورة التأكد من عدم وجود أي تسريبات في توصيلات المياه الداخلية، وتوفير أسماء مزودي الخدمات الفنية للتواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى عبر «متجر ديوا» على تطبيق الهيئة الذكي، إلى جانب خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» التي تتيح اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، كلها عوامل أسهمت في تشجيعه على إجراء فحص دوري، ومستمر لأماكن التسريب المحتملة، والحيلولة دون إحداث أي ضرر بالممتلكات، ومعالجة أي تسريب إن حدث على الفور.