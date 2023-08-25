%250 نمو تجديد التراخيص في المنطقة الحرة لـ «دبي التجاري العالمي»

شهدت المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي زيادة لافتة في تجديد التراخيص التجارية بنسبة تزيد على 250% خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت من 254 إلى 892 تجديداً.

كما شهدت تسجيل 322 شركة جديدة، انضمت إلى قائمة الشركات العاملة في المنطقة الحرة، البالغ عددها أكثر من 2000 شركة، محققة بذلك نمواً قدره 32% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، الذي شهد تسجيل 244 شركة.

وانطلاقاً من دورها الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي، قدمت المنطقة الحرة مبادرة «حاضنات انطلاق» في النصف الأول من العام الجاري، التي تتضمن برامج تسريع أعمال مخصصة لتعزيز نجاح ونمو الشركات الناشئة والمشاريع في مراحلها المبكرة، ضمن منظومة ديناميكية تدعم أهداف هذه المشاريع، وتكون بمثابة منصة انطلاق لها.

وقال نائب الرئيس للعمليات التنظيمية في مركز دبي التجاري العالمي، عبدالله البنا، إن «الأداء القوي في النصف الأول يعكس الانسجام التام مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة أعمال داعمة، مع التركيز على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار واقتصاد المستقبل».

ولفت إلى أن المنظومة التنافسية تجتذب رواد التحول الرقمي وشركات البحث والتطوير والابتكارات التكنولوجية، ويظهر ذلك في ارتفاع أعداد الشركات التكنولوجية الناشئة وشركات «اليونيكورن» التكنولوجية التي تتخذ من المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي قاعدة ديناميكية مفضلة لها، لتوسيع عملياتها على مستوى العالم، مؤكداً العمل وفق رؤية دبي الهادفة إلى جعل الإمارة الوجهة الأولى للأعمال على مستوى العالم، مع التطلع لمواصلة الترحيب بالمبتكرين والشركات المحلية والعالمية، خلال النصف الثاني من عام 2023.

وفضلاً عن إصدار 322 ترخيصاً جديداً خلال النصف الأول من العام الجاري، عززت «المنطقة» أيضاً مكانتها كموقع مفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العالمية، بما في ذلك شركات «فورتشن 500 -Fortune 500 Companies».

وتعمل المنطقة الحرة، التي تُعَدّ موطناً لشركات تمثل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً على ضمان تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، بحيث لا تتعدى خمس خطوات أساسية، مع التركيز على تقديم خدمات مخصصة تلبي المتطلبات المختلفة للشركات، بما في ذلك خيارات الترخيص المزدوج والمتعدد للشركات متعددة الجنسيات. وللارتقاء بالعمليات والخدمات في المنطقة الحرة التي تمتد على أكثر من مليوني قدم مربعة من المساحات المكتبية المتميزة، تم تعيين 262 موظفاً جديداً في النصف الأول من العام الجاري.

وتلتزم المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي التزاماً راسخاً الاستدامة، وتتبنى استراتيجية شاملة تنسجم مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

• المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري شهدت تسجيل 322 شركة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 2000 شركة.