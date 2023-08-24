تقرير.. بيع 176 عقاراً فاخراً بدبي بقيمة 3.1 مليار درهم بالنصف الأول

كشفت يونيك بروبرتيز، إحدى شركات الوساطة العقارية في تقرير حديث لها، عن تسجيل قطاع العقارات في دبي بيع 176 عقاراً فاخراً خلال النصف الأول من 2023 بقيمة إجمالية تبلغ 3.1 مليار درهم إماراتي.

وأشارت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية العالمية إلى بيع 219 منزلاً ضمن النطاق السعري نفسه خلال العام الماضي، مما جعل من دبي رابع أكثر أسواق المنازل الفاخرة ازدحاماً في العالم.

وأشار التقرير إلى مواصلة دبي الارتقاء بمكانتها الرائدة وتلبية تطلعات الوافدين إليها من مختلف أنحاء العالم من خلال توفير وحدات سكنية فاخرة وفرص استثمارية متنوعة، بالإضافة إلى نمط الحياة الآمن والمريح والعائد القوي على الاستثمار.

وأكد على دبي تحافظ على صدارة الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث استقطاب أصحاب الثروات الفائقة، حيث تعمل دبي اليوم على استقطاب المليارديرات ممن يتطلعون إلى الاستثمار في الفلل وشقق البنتهاوس في الأحياء الفاخرة، بما فيها نخلة جميرا وتلال الإمارات.